Зафіксовано вже 135 епізодів військових злочинів російських військ проти культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики України зафіксувало вже 135 епізодів військових злочинів російських військ проти культурної спадщини України.

“Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало 135 епізодів військових злочинів російських військ проти культурної спадщини України на 31 березня 2022 року”, - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що за час війни російські війська: знищили історичну будівлю краєзнавчого музею у с. Іванків у Київській області; майже повністю зруйнували будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру у Маріуполі; пошкодили будівлю Маріупольського художнього музею імені А. Куїнджі; пошкодили будівлю краєзнавчого музею в Охтирці Сумської області; зруйнували Харківську облдержадміністрацію; пошкодили обеліск-менору меморіалу жертв Голокосту в Дробицькому яру та багато інших визначних пам'яток.

За даними міністерства, найбільше постраждали релігійні споруди – 59 об'єктів.

"Загалом у результаті обстрілів окупантів руйнування та пошкодження отримали 58 об'єктів культурної спадщини. Це пам'ятки архітектури та містобудування. Серед них 5 – це пам'ятки національного значення. Постраждали 25 цінних об'єктів історичної забудови – старовинних споруд другої половини ХІХ – початку ХХ ст., а також 10 пам'ятників – меморіальних стел чи скульптур, пов'язаних із історичними подіями", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено 12 музеїв та історико-архітектурних заповідників, 6 театрів та кінотеатрів, 5 бібліотек.

Злочини зафіксовані на території 10 областей України та в Києві: 54 – у Харківській області; 22 – у Донецькій; 16 – у Чернігівській; 10 – у Київській; 9 – у Луганській; 9 – у Сумській; 5 – у Києві; 4 – у Запорізькій; 4 – у Житомирській; 1 – у Дніпропетровській; 1 – у Херсонській областях.