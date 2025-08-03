Інтерфакс-Україна
Події
19:50 03.08.2025

Населення Гази не повинно страждати через злочини ХАМАС - Сибіга

1 хв читати
Населення Гази не повинно страждати через злочини ХАМАС - Сибіга
Фото: https://www.president.gov.ua/

Населення Гази не повинно страждати через злочини ХАМАС, а має скласти зброю та звільнити заручників, заявив міністр іноземних справ України Андрій Сибіга.

"Нелюдське поводження ХАМАСу з ізраїльськими заручниками заслуговує на дуже рішуче осуд. Населення Гази не повинно продовжувати страждати через жахливі злочини ХАМАСу. Він повинен скласти зброю та негайно звільнити всіх заручників", - написав він в соцмережі Х у неділю.

Водночас, закликає Сибіга, міжнародна гуманітарна допомога має бути доставлена цивільному населенню Гази якомога швидше та в повному обсязі. Повне припинення вогню має залишатися головним пріоритетом, підкреслив міністр.

Як повідомлялося, посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив родинам ізраїльських заручників, утримуваних угрупованням ХАМАС, що працює разом з урядом Ізраїлю над планом, який може покласти край війні в

 

Теги: #сибіга #злочини #хамас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:39 01.08.2025
Сибіга подякував партнерам України за підтримку на тлі нічної атаки РФ

Сибіга подякував партнерам України за підтримку на тлі нічної атаки РФ

18:14 01.08.2025
Сибіга та Сікорський обговорили пакети військової допомоги Польщі для України та санкції проти Росії

Сибіга та Сікорський обговорили пакети військової допомоги Польщі для України та санкції проти Росії

12:29 01.08.2025
Сибіга у пʼятницю відвідає Польщу, проведе переговори із Сікорським

Сибіга у пʼятницю відвідає Польщу, проведе переговори із Сікорським

16:14 31.07.2025
Сибіга закликав всі мусульманські країни засудити російську атаку по головній мечеті Духовного управління мусульман України "Умма"

Сибіга закликав всі мусульманські країни засудити російську атаку по головній мечеті Духовного управління мусульман України "Умма"

09:53 31.07.2025
Сибіга після атаки РФ: Настав час скоротити до нуля всі часові рамки, надані Путіну, Трамп був дуже терплячим

Сибіга після атаки РФ: Настав час скоротити до нуля всі часові рамки, надані Путіну, Трамп був дуже терплячим

00:43 31.07.2025
Сибіга заявив, що Україна виправить закон про боротьбу з корупцією – ЗМІ

Сибіга заявив, що Україна виправить закон про боротьбу з корупцією – ЗМІ

21:52 30.07.2025
Сибіга зустрівся з представниками оборонних компаній Фінляндії

Сибіга зустрівся з представниками оборонних компаній Фінляндії

17:26 30.07.2025
Київ очікує, що члени ЄС будуть використовувати фонди SAFE для інвестування в оборону України - Сибіга

Київ очікує, що члени ЄС будуть використовувати фонди SAFE для інвестування в оборону України - Сибіга

16:23 29.07.2025
Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій

Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій

15:24 29.07.2025
Україна повинна продовжувати реформи, щоб стати сильним членом ЄС, – глава МЗС Чехії

Україна повинна продовжувати реформи, щоб стати сильним членом ЄС, – глава МЗС Чехії

ВАЖЛИВЕ

Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України

Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

Зеленський: Є домовленість про обмін з РФ 1 200 людей

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Краматорську зросла до 4 людей – ДСНС

ОСТАННЄ

Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження

У Гуляйполі росіяни атакували рятувальників дроном

Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Українці не дали росіянам запанувати в нашому небі, - Зеленський

Невідомі з битами та трубами напали на представників ТЦК на Миколаївщині

Ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною – речниця Держдепу США

Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України

Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА