Населення Гази не повинно страждати через злочини ХАМАС - Сибіга

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Населення Гази не повинно страждати через злочини ХАМАС, а має скласти зброю та звільнити заручників, заявив міністр іноземних справ України Андрій Сибіга.

"Нелюдське поводження ХАМАСу з ізраїльськими заручниками заслуговує на дуже рішуче осуд. Населення Гази не повинно продовжувати страждати через жахливі злочини ХАМАСу. Він повинен скласти зброю та негайно звільнити всіх заручників", - написав він в соцмережі Х у неділю.

Водночас, закликає Сибіга, міжнародна гуманітарна допомога має бути доставлена цивільному населенню Гази якомога швидше та в повному обсязі. Повне припинення вогню має залишатися головним пріоритетом, підкреслив міністр.

Як повідомлялося, посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив родинам ізраїльських заручників, утримуваних угрупованням ХАМАС, що працює разом з урядом Ізраїлю над планом, який може покласти край війні в