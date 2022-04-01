У Києві та області вже знешкоджено 10 тис. боєприпасів, поліція просить українців бути обережними

Експерти Національної поліції та ДСНС вилучили та знешкодили у Києві та області понад 10 тис. боєприпасів різного виду, у столиці знешкоджено дрон-камікадзе, повідомляє Нацполіція.

У повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в п'ятницю зазначається, що вибухотехніки продовжують знешкоджувати нерозірвані боєприпаси.

"Лише на території Києва та Київської області профільні фахівці Нацполіції спільно з колегами із ДСНС вилучили та знищили близько 10 тисяч боєприпасів різного виду. Серед них – нездетоновані тактичні ракети, авіаційні бомби, велика кількість артилерійських боєприпасів та ручних гранат", - ідеться у повідомлені.

За інформацією Нацполіції, в одному з районів столиці виявлено та знешкоджено дрон-камікадзе окупантів, який був у бойовій готовності.

"Вибухотехніки поліції майстерно вивели небезпечний апарат із ладу, вилучивши бойові частини. Нерозірвані боєприпаси фахівці контрольовано знищують у спеціально відведених місцях", - уточнюється в повідомленні.

У Нацполіції просять українців бути обережними: "Якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього і не намагайтеся самостійно перенести чи розібрати. Це смертельно небезпечно!"