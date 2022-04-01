Україна продовжує наполягати на закритті неба, але розглядає питання реалістично - Єрмак

У зв'язку з тим, що російські сили продовжують бомбардувати населені пункти України, зокрема об'єкти цивільної інфраструктури, українська влада продовжує наполягати на закритті неба над Україною для російської авіації, але водночас розглядає питання реалістично, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Якщо ви слухаєте кожного дня від чиновників НАТО, що цього не станеться, нам навіть кажуть не "це дискусійне питання", а лише "це ніколи не станеться"... Що тоді робити? Ми реалісти. Ми даємо нашим партнерам якийсь вихід. Ми й далі пропонуємо нашим партнерам - це не лише війна України та Росії, ми захищаємо вас. Якби щось сталося в Чорнобилі або на ЗАЕС, це була б більша катастрофа, ніж у Чорнобилі, в 10 разів і довелося б евакуювати населення Європи. І всі народи світу запитуватимуть у своїх урядів: "Що ви робите?" - сказав Єрмак в інтерв'ю журналістам The New Yorker, Bild і Le Monde, повідомила пресслужба президента.

Він також нагадав, що до початку російського вторгнення світові лідери не прислухалися до закликів України щодо впровадження превентивних санкцій, які нарівні з військовою допомогою були серйозним чинником стримування агресора та могли б вплинути на ситуацію до початку війни.

"Ми продовжуємо говорити про санкції й звернулися до мого доброго знайомого Майкла Макфола для аналізу санкцій. Ми аналізуємо кожну санкцію - як вона працює, де нас дурять, де навчилися обходити ці санкції. Це санкції, які повинні мати швидку ефективність. На сьогодні триває війна, ми платимо найвищу ціну - ми платимо людськими життями. Немає часу для лірики й жодних зволікань, коли вбивають наших людей", - наголосив Єрмак.

Наразі завдяки впровадженим проти РФ міжнародним обмежувальним заходам та успішному стримуванню збройної агресії українською армією Росія перейшла від мови ультиматумів до діалогу, хоча цей діалог і складний.

Як наголосив Єрмак, Україна завжди була за діалог і найбільше хоче досягти миру. Але є важливі питання, щодо яких поступки неможливі.

"За часів Зеленського Україна не віддасть жодного сантиметра нашої території", - зазначив він.

Він також зазначив, що президент України Володимир Зеленський і його команда з самого початку каденції всіма силами змінювали сприйняття України: із країни, яка постійно просить, на країну, з якою треба говорити нарівні.

"А сьогодні ми 36 днів боремося проти однієї з найсильніших армій світу. Ми довели всім, що ми - серйозний гравець, якого доведеться шанувати всім", - заявив Єрмак.

На його думку, Україна своєю боротьбою за європейські цінності, за свободу та справедливість вкотре довела, що достойна посісти гідне місце серед європейських країн. На сьогодні президент Зеленський став лідером вільного світу, а весь український народ - справжній герой.

"Деякі народи світу готові на більше, ніж їхні політики. Люди не вірять у відмовку, чому не можна зробити наразі все необхідне, щоб Україна була членом ЄС", - зазначив Єрмак.