Події

06:47 01.04.2022

У Мелітополі деякі старші будинків "здають" окупантам списки покинутих квартир, які займають російські військові

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У Мелітополі деякі старші будинків "здають" окупантам списки покинутих квартир, які займають російські військові

У Мелітополі деякі старші будинків надають окупантам списки кинутих городянами квартир, які в результаті займають російські військовослужбовці, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Зараз деякі старші по домівках вирішили взаємодіяти з окупантами: складають списки квартир у своїх будинках і розписують, де жили українські військовослужбовці, де жили чиновники, де ніхто не живе, тому що люди виїхали – і окупанти, військовослужбовці Росії, займають ці квартири. Я хочу сказати, що на сьогодні ми чітко знаємо, хто зі старших будинків, хто з квартальних взаємодіє (з окупантами – ІФ) і абсолютно точно їм кримінальної відповідальності не уникнути", – сказав він у своєму відеозверненні.

Він нагадав, що відповідно до закону, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за колаборацію з російськими окупантами – до 15 років позбавлення волі. За його словами, правоохоронці області вже порушили справу у зв'язку з цими фактами.

 

Теги: #мелітополь #квартири #окупанти
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