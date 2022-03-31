Глава британського Міноборони повідомив про домовленість низки країн поставити Україні більше летальних озброєнь

Велика Британія та низка інших країн мають намір передати Україні більше летальних озброєнь, заявив глава британського Міноборони Бен Воллес.

"У результаті сьогоднішніх (обговорень - ІФ) буде більше допомоги Україні у вигляді летальних озброєнь. Деякі країни виступили з новими ідеями і, звісно, запропонували більше грошей", - наводить телеканал Sky news слова Воллеса за підсумками конференції з військової допомоги Україні, що відбулася в четвер.

Водночас, зазначив він, постачальникам озброєнь Україні потрібно змінити список зброї, що поставляється, щоб краще відповідати запитам Києва.

За даними Sky news, у рамках нових поставок Україні передадуть далекобійну артилерію та більше зенітних ракет.