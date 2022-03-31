Події

18:41 31.03.2022

Мінкультури працює над організацією антивоєнного туру українських ансамблів та колективів у європейських країнах

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Мінкультури працює над організацією антивоєнного туру українських ансамблів та колективів у європейських країнах

Міністерство культури та інформаційної політики працює над продовженням співпраці з європейськими колегами щодо організації культурного антивоєнного туру українських ансамблів та колективів.

"Зараз ми працюємо над продовженням співпраці з європейськими колегами для організації культурного антивоєнного туру наших українських ансамблів та колективів. Які не лише поширювали б нашу культуру, а й наші реальні наративи. Важливо посилювати присутність України у світі", - написав міністр Олександр Ткаченко у телеграм-каналі.

За словами міністра, у перспективі Україна насамперед має зосередитись на розвитку людського потенціалу.

"У післявоєнних умовах важливо підтримувати одне одного та єднатися, заохочувати представників креативної індустрії до нових творінь, поширювати культуру діалогу та європейські цінності", - зазначив він.

Ткаченко заявляє, що заклади культури в Україні мають достатньо важливу місію - стати способом рефлексування та повернення до звичного життя.

"Звичайно, не припинимо популяризувати українську культуру на весь світ. Показувати її глибину та розмаїття, включно з регіональними особливостями, в мистецтві, культурній спадщині, народних художніх промислах", - підсумував він.

Теги: #тур #музика #мінкультури
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