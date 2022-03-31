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15:26 31.03.2022

Столтенберг про переговори в Туреччині: Що стосується Росії, потрібно судити не за словами, а за справами

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Столтенберг про переговори в Туреччині: Що стосується Росії, потрібно судити не за словами, а за справами

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує про відсутність із боку Росії бажання знайти політичне рішення війні, яку вона веде проти України, і вважає, що про те, що стосується Москви, треба судити не за словами, а за справами.

Так він прокоментував результати переговорів Києва та Москви, які днями відбулися у Туреччині.

"Я схвалюю всі зусилля знайти політичне рішення цієї брутальної та безглуздої війни, зокрема нещодавні переговори в Туреччині. Водночас цілком очевидно, що ми бачили не так багато бажання російської сторони знайти політичне рішення", - сказав Столтенберг.

За словами генсека альянсу, замість зниження інтенсивності бойових дій із боку Росії, продовжується "воєнне захоплення України та обстріл міст". "Ми бачимо, що Росія переміщає деякі війська, найімовірніше, намагаючись зміцнити сили на Донбасі. Нам потрібно судити Росію за її діями, а не словами. І ще потрібно побачити, чи є бажання російської сторони знайти політичне рішення", - додав він.

Теги: #нато #війна #столтенберг
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