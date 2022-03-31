Події

11:17 31.03.2022

РФ не дає відкрити гуманітарних коридорів на Харківщині, найгарячішою точкою залишається Ізюм - Синєгубов

1 хв читати
РФ не дає відкрити гуманітарних коридорів на Харківщині, найгарячішою точкою залишається Ізюм - Синєгубов

Минулої доби російські війська завдали 47 артилерійських, мінометних і танкових ударів по різних районах Харкова (П'ятихаткам, Олексіївці), ХТЗ, а також близько 380 обстрілів із "Граду" та "Смерчу", повідомив голова Олег Синєгубов.

"На Салтівці ворог пошкодив газопровід, була сильна пожежа, наразі рятувальники її локалізували", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що окупанти також масовано обстрілювали Дергачі, внаслідок чого одна людина загинула, троє дістали поранень. Окрім того, було зруйновано одну з будівель Дергачівської міськради та пошкоджено багато будинків.

Синєгубов наголосив, що у дергачівському напрямку ЗСУ поступово виганяють ворога. За його словами, найгарячішою точкою залишається Ізюм, де тривають бої та постійні обстріли.

"Ми щодня працюємо над відкриттям "зелених" коридорів. Але поки що Росія не дає нам такої можливості", - написав Синєгубов.

"Як бачимо, дії російських окупантів спрогнозувати складно, вони діють абсолютно хаотично. Але що можемо сказати точно, що наші Збройні Сили утримують позиції та відтісняють ворога подалі від області. Перемога за нами!" - підсумував Синєгубов.

Теги: #харківська_область #гуманітарні_коридори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 31.03.2022
Червоний Хрест повідомив про погодження з РФ доступу для гумконвою в Маріуполь, а також коридорів із Мелітополя та Енергодару – Верещук

Червоний Хрест повідомив про погодження з РФ доступу для гумконвою в Маріуполь, а також коридорів із Мелітополя та Енергодару – Верещук

08:05 31.03.2022
За добу на Харківщині знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів

За добу на Харківщині знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів

19:15 30.03.2022
На Харківщині під завалами зруйнованого обстрілами будинку знайдено тіла дорослого і дитини

На Харківщині під завалами зруйнованого обстрілами будинку знайдено тіла дорослого і дитини

16:05 30.03.2022
На Харківщині дві машини наїхали на міни, дві особи загинули, п'ять поранені

На Харківщині дві машини наїхали на міни, дві особи загинули, п'ять поранені

08:54 30.03.2022
За добу харківські рятувальники 14 разів гасили пожежі, спричинені обстрілами

За добу харківські рятувальники 14 разів гасили пожежі, спричинені обстрілами

10:27 29.03.2022
У вівторок в Україні планується відкрити три гуманітарних коридори в Донецькій і Запорізькій областях – Верещук

У вівторок в Україні планується відкрити три гуманітарних коридори в Донецькій і Запорізькій областях – Верещук

08:07 29.03.2022
Міський голова Балаклії пішов на співпрацю з окупантами - Синєгубов

Міський голова Балаклії пішов на співпрацю з окупантами - Синєгубов

10:50 28.03.2022
Гуманітарні коридори 28 березня не будуть відкриті через загрозу провокацій – Верещук

Гуманітарні коридори 28 березня не будуть відкриті через загрозу провокацій – Верещук

22:38 27.03.2022
Через ворожі обстріли в Осколі на Харківщині семеро людей загинули, п'ять поранені

Через ворожі обстріли в Осколі на Харківщині семеро людей загинули, п'ять поранені

14:56 27.03.2022
У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено меморіальний комплекс на місці масового розстрілу євреїв у Дробицькому Яру

У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено меморіальний комплекс на місці масового розстрілу євреїв у Дробицькому Яру

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війна в Україні стає для світу рутиною - Зеленський у парламенті Нідерландів

Двоє дітей загинули від обстрілів у Лисичанську

Червоний Хрест повідомив про погодження з РФ доступу для гумконвою в Маріуполь, а також коридорів із Мелітополя та Енергодару – Верещук

У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди, поранено 11 цивільних, серед них четверо дітей

Зеленський запропонував Австралії приєднатися до програми відновлення регіонів України

ОСТАННЄ

Війна в Україні стає для світу рутиною - Зеленський у парламенті Нідерландів

Унаслідок обстрілів ворога пошкоджено будинки у декількох громадах Житомирської області

Британська розвідка стверджує, що Росія дуже недооцінила ситуацію в Україні, – ЗМІ

Двоє дітей загинули від обстрілів у Лисичанську

Нардеп Стефанишина повідомила про загибель чоловіка біля Чернігова

Американські фахівці допоможуть українським прокурорам в аналізі інформації про воєнні злочини

Володимир Кличко поїхав до Німеччини на переговори щодо надання підтримки Україні

У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди, поранено 11 цивільних, серед них четверо дітей

Зеленський запропонував Австралії приєднатися до програми відновлення регіонів України

Із початку російської агресії в Миколаївській області загинули 134 мирних жителі - голова ОДА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА