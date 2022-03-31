Події

09:23 31.03.2022

У Києві з 1 квітня буде скасовано заборону на продаж алкоголю - КМВА

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У Києві з 1 квітня буде скасовано заборону на продаж алкоголю - КМВА

У Києві з п'ятниці, 1 квітня, буде скасовано заборону на продаж алкоголю в магазинах та закладах сфери обслуговування, повідомив перший заступник голови Київської міської військової адміністрації Микола Поворозник.

"Місто ухвалило рішення, що з першого квітня у столиці буде скасовано заборону на торгівлю алкогольними напоями. Продаж алкоголю можна буде здійснити з 11:00 до 16:00 у магазинах та у закладах сфери обслуговування", - наводить слова Поворозника пресслужба КМВА.

Теги: #алкоголь #київ #продаж
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