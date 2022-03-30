Тиск ЄС на РФ продовжиться до припинення агресії та виведення російських військ із України - Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою запевнив, що ЄС продовжуватиме чинити тиск, щоб зупинити збройну агресію Росії та домогтися виведення російських збройних сил із України.

"Я підтвердив безперервну підтримку ЄС України та її народу. Ми продовжуватимемо чинити тиск, щоб зупинити збройну агресію Росії та домогтися виведення російських збройних сил із України", - написав Боррель у твіттері у середу.