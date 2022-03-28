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22:24 28.03.2022

Пленарне засідання ВР може відбутися наприкінці тижня - Корнієнко

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Пленарне засідання ВР може відбутися наприкінці тижня - Корнієнко

Народні депутати готуються до пленарного засідання Верховної Ради, яке може відбутися наприкінці цього тижня, повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Є низка законів, які ми проголосували в першому читанні на останньому засіданні, відповідно, потрібен тиждень на збір поправок та їх опрацювання у комітетах", — наводить слова Корнієнка сайт Верховної Ради увечері в понеділок.

За словами першого віцеспікера, ймовірно, пленарне засідання парламенту відбудеться "ближче до кінця цього тижня".

Корнієнко наголосив, що парламентська робота нині не така публічна, як раніше, коли громадяни мали можливість стежити онлайн за роботою Верховної Ради в сесійній залі.

"Зараз, на жаль, з міркувань безпеки не можна висвітлювати все, але ми в режимі фактично постійно діючої погоджувальної ради розглядаємо перелік законів, які нам дає Кабмін, які надають народні депутати", - зазначив Корнієнко.

Він нагадав, що з початку війни – 24 лютого – парламент ухвалив близько 40 законів.

Теги: #рада #засідання
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