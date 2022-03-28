У Фастівському районі через ворожі обстріли сталося загоряння лісової підстилки

Рятувальники ліквідують загоряння лісової підстилки та лісу площею 10 га у Фастівському районі Київської області, повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"Наразі триває ліквідація кількох осередків загорання лісової підстилки та лісу загальною площею 10 га у Фастівському районі. Ця пожежа спровокована обстрілами окупантів, але наші рятувальники та лісники, не покладаючи рук, намагаються запобігти розповсюдженню полум’я на більшу площу. Для ліквідації пожежі залучено додаткову техніку", - сказано у фейсбук.

Для ліквідації пожежі залучено додаткову техніку.