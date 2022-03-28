Події

21:13 28.03.2022

У Фастівському районі через ворожі обстріли сталося загоряння лісової підстилки

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У Фастівському районі через ворожі обстріли сталося загоряння лісової підстилки

Рятувальники ліквідують загоряння лісової підстилки та лісу площею 10 га у Фастівському районі Київської області, повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"Наразі триває ліквідація кількох осередків  загорання лісової підстилки та лісу загальною площею 10 га у Фастівському районі. Ця пожежа спровокована обстрілами окупантів, але наші рятувальники та лісники, не покладаючи рук, намагаються запобігти розповсюдженню полум’я на більшу площу. Для ліквідації пожежі залучено додаткову техніку", - сказано у фейсбук.

Для ліквідації пожежі залучено додаткову техніку.

 

 

 

Теги: #київська #пожежі #гасіння
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