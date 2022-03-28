Події

17:15 28.03.2022

Благодійна організація голлівудського актора Шона Пенна допомагатиме українським переселенцям на Львівщині - ОВА

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Благодійна організація голлівудського актора Шона Пенна допомагатиме українським переселенцям на Львівщині - ОВА

Засновник благодійної організації CORE, американський актор та режисер Шон Пенн зустрівся з начальником Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким та заявив, що його організація хоче налагодити партнерські відносини в Україні.

"Ми знаємо, наскільки важливо зараз підтримувати населення у боротьбі за свободу, тому будемо допомагати всім, чим можемо. Ваш досвід – це приклад для всього світу. Зараз ми хочемо отримати список найнеобхідніших речей для переселенців, щоб зібрати їх та у найкоротші терміни забезпечити людей допомогою", - сказав Пенн, слова якого наводить Львівська ОВА на своєму сайті.

ОВА зазначає, що Львівщина – це регіон, куди найбільше прибувають внутрішньо переміщені особи та звідки найбільше людей перетинають кордон із Польщею. Саме тому Пенн поцікавився роботою з переселенцями в регіоні, а також допомогою, якої вони ще потребують.

"Львівщина постійно отримує гуманітарну допомогу від європейських країн, яку ми надалі відправляємо по областях України. Ми піклуємось про працевлаштування та поселення наших співвітчизників. Активно співпрацюємо з місцевим бізнесом і не тільки. Наприклад, нас підтримує організація World Central Kitchen, що допомагає забезпечувати харчування переселенців. Станом на зараз роздали понад 1,3 млн порцій для людей. Водночас ми плануємо будувати тимчасові житла для ВПО, адже розуміємо, що жити у школах, дитсадках та гуртожитках – це не вихід, і потрібно стабілізувати навчальний процес", - наведено слова голови Львівської ОВА Максима Козицького.

За даними ОВА, Львівська область від початку війни прихистила понад 250 тис. вимушених переселенців. Лише за останню добу – 585 осіб.

Теги: #переселенці #благодійність #шон_пенн
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