Генпрокурор: Те, що відбувається на сьогодні в Маріуполі, може кваліфікуватися як геноцид

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявляє, що злочини, які вчиняють у Маріуполі, вона розглядає з точки зору можливої кваліфікації "геноциду".

"Те, що сьогодні відбувається в Маріуполі, – це вже не воєнний злочин. Війна має правила, воєнні злочини стосуються цих правил. А тут уже поза всякими правилами", - сказала Венедіктова на брифінгу в Києві в понеділок.

Вона наголосила: "Я дивлюся на це з точки зору можливості кваліфікації "геноциду": ціле місто знаходиться в заручниках, люди - без води, без їжі, без тепла. Неможливо виїхати, колони, які намагаються виїхати, розстрілюють... Це місто, з якого депортували дорослих і дітей".

За словами генпрокурора, лише з Маріуполя було депортовано понад 2 тисячі дітей.

"Це про що взагалі? Це просто воєнний злочин? Це набагато більше, ніж воєнний злочин. Тому як прокурор я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду, але як громадянин думаючий я прекрасно розумію, що з нашим народом відбувається", - наголосила Венедіктова.

Генпрокурор підсумувала: "Не йдеться про Донбас і Крим. Путін хоче знищити Україну як державу. Йдеться про знищення українського народу як нації. З цим і пов'язана депортація... Цей досвід ми маємо в минулому столітті".

Відповідаючи на запитання про те, чи можна говорити на прикладі Маріуполя про "етнічні чистки", генпрокурор сказала: "Щоб говорити про конкретну кваліфікацію, ми маємо на цю кваліфікацію вийти…. Я дивлюся на можливість кваліфікації як геноциду. А що входитиме в розуміння геноциду, я одразу вам скажу, коли будуть підстави”.