Венедіктова: Прокурор МКС є незалежним, моє завдання – забезпечити доказами воєнних злочинів

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС), який опікується розслідуваннями воєнних злочинів РФ на території України, є незалежним у своєму розслідуванні, українська прокуратура надає докази цих злочинів, наголошує генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Ми знаємо, що на сьогодні прокурор Міжнародного кримінального суду є абсолютно незалежним. Як він будуватиме стратегію розслідування, як він усе це бачить і на кого він вийде – це виключно його компетенція", - сказала Венедіктова у понеділок на брифінгу у Києві, відповідаючи запитанням щодо можливості притягнення до відповідальності за воєнні злочини безпосередньо президента РФ Володимира Путіна.

Генпрокурор наголосила, що функціонал українських прокурорів у притягненні до відповідальності винних у віоєнних злочинах на рівні МКС – це збір і передання доказів.

"Моє завдання – зробити свою роботу тут, і все, чим можу допомогти із фіксацією злочину, можливістю допитів – я зроблю", - запевнила Венедіктова.

Водночас генпрокурор нагадала, що в Україні є так звана материнська справа, яка стосується збройної агресії РФ.

"У цій справі у нас вже більше ніж 200 підозрюваних. Це ті воєнні злочинці високого рівня: міністри, члени Ради безпеки, сенатори, - ті, хто безпосередньо брав участь. У цьому самому списку і пропагандисти", - сказала вона.

Генпрокурор підсумувала: "На кого "вийде" прокурор МКС – ми побачимо, але ми зі свого боку зробили все, що залежить від нас на сьогодні".

Відповідаючи на запитання про те, чи притягуватимуть до відповідальності українських військових у разі встановлення порушень, Венедіктова сказала: "Якщо будуть якісь порушення з нашого боку, безумовно, ми їх розслідуватимемо і рухатимемося в цьому напрямі.

Генпрокурор запевнила, що Україна поважає міжнародне гуманітарне право, дотримується норм Женевської конвенції.

"Розуміємо, що РФ через різні інститути просуватиме зовсім інше (бачення - ІФ)", - додала він.