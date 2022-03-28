Події

12:50 28.03.2022

Зустрічі Путіна і Зеленського після російсько-українських переговорів у Стамбулі очікувати не варто - Пєсков

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Зустрічі Путіна і Зеленського після російсько-українських переговорів у Стамбулі очікувати не варто - Пєсков

У Кремлі заявили, що не варто очікувати зустрічі президентів Росії та України після російсько-українських переговорів, які мають відбутися в Стамбулі.

"Ні. Просування немає", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у понеділок журналістам.

Так він відповів на запитання, чи є якесь просування на тему можливої зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського, чи можна її очікувати за підсумками переговорів у Стамбулі.

Він також сказав, що тема обміну військовополоненими не є предметом російсько-українських переговорів: "Це (обміни полоненими – ІФ) не для переговорів між двома делегаціями. Тому відповіді немає".

Пєсков зазначив, що новий раунд переговорів може відбутися у вівторок у Туреччині: "Сьогодні вони (переговори) навряд чи триватиме там. Сьогодні справді делегації вирушають до Туреччини. Очікуємо, що завтра це може теоретично відбутися".

"Поки що про прогрес говорити не можемо і не будемо. Сам факт, що переговори в очному форматі було вирішено продовжити, це важливо, безумовно. Але поки що ми, як і раніше, дотримуємося лінії на нерозголошення будь-яких деталей, пов'язаних із переговорами. Вважаємо, що це може лише зашкодити переговорному процесу", - додав він.

"Але поки що, на жаль, ми не можемо констатувати якісь суттєві досягнення і прориви", - наголосив Пєсков.

Представник Кремля утримався від відповіді на запитання, які в Москви сподівання щодо майбутніх переговорів. "Ні, не міг би (дати оцінку)", - сказав Пєсков.

Теги: #путін #пєсков #зеленський
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