Події

22:02 27.03.2022

За неділю було відбито атаку супротивника та знищено до 15 людей та БМП

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За неділю було відбито атаку супротивника та знищено до 15 людей та БМП

У неділю в зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід" було відбито атаку російських окупантів, знищено до 15 людей супротивника та БМП.

"Протягом сьогоднішнього дня, 27 березня, в районі відповідальності оперативного угруповання "Схід" російські фашистські війська 1 раз безуспішно намагалися наступати на позиції наших сил. Ворожа атака була відбита. Під час бою українські захисники знищили: особового складу – до 15; БМП – 1", – йдеться у повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

Пресслужба ОТУ наголосила, що російські окупанти значно зменшили активність у наступальних діях. Незважаючи на це, українські воїни не втрачають пильності і продовжують надійно утримувати займані рубежі.

 

 

 

Теги: #ситуація #оту_схід
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