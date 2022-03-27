У Чернігові немає електро-, тепло та водопостачання, газопостачання здійснюється частково – голова обладміністрації

Електропостачання, теплопостачання та водопостачання відсутні в м. Чернігові через ураження об'єктів критичної інфраструктури й активні бойові дії, газопостачання здійснюється частково, відновлювальні роботи проводяться в міру можливості, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі в неділю.

За його словами, за останню добу в області зареєстровано вісім пожеж, із них одну - через обстріли російською армією населених пунктів (житловий сектор). Загалом від початку війни ліквідовано 386 пожеж, з яких 257 виникли через обстріли. Врятували 44 людей, із них 10 дітей.

За добу група піротехніків ДСНС шість разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, а загалом від початку війни виявлено та вилучено 115 вибухонебезпечних предметів, розповів Чаус.

Джерело: https://t.me/chernigivskaODA/670