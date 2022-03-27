Події

09:00 27.03.2022

Ворог завдав удару забороненими касетними боєприпасами по Красногорівці

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Ворог завдав удару забороненими касетними боєприпасами по Красногорівці

Агресор завдав удару забороненими касетними боєприпасами по житловому району міста Красногорівка Донецької області, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси. Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Наразі поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють та знешкоджують бойові кумулятивні елементи", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

У МВС попереджають, що "час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно. Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів".

 

 

 

Теги: #удар #війна #бомби
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