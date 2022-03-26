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22:26 26.03.2022

Кабмін додав у безкоштовні продуктові набори від держави для прифронтових міст санітарно-гігієнічні товари першої необхідності

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Кабмін додав у безкоштовні продуктові набори від держави для прифронтових міст санітарно-гігієнічні товари першої необхідності

Кабінет Міністрів України додав до продуктів харчування, які держава безкоштовно надсилає громадянам до прифронтових міст, 10 санітарно-гігієнічних товарів першої необхідності.

"До продуктів харчування, які держава безкоштовно спрямовує громадянам у прифронтові міста, додали 10 санітарно-гігієнічних товарів першої потреби. Такі зміни щойно ухвалив Кабінет міністрів", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що держава підтримує людей, які опинилися на лінії бойових дій.

"Уряд вже затвердив порядок видачі та перелік продовольчих товарів першої необхідності, які доставляють людям. Він містить ключові соціальні продукти, включаючи крупи, консерви та інші продукти харчування", - додав він.

 

Теги: #кабмін #продукти #набір
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