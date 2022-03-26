Події

16:33 26.03.2022

Чернігів в оперативному оточенні, влада планує вивозити тяжкопоранених - мер

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Чернігів в оперативному оточенні, влада планує вивозити тяжкопоранених - мер

Мер міста Чернігів Владислав заявляє, що місто наразі в оперативному оточенні і немає можливості ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених.

Ворог свідомо знищив міст, що з'єднує місто з Київським напрямком. Місто не має можливості ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених. Пішохідний міст під постійними перехресними обстрілами, перевозити вантажі через нього небезпечно, він може впасти, а також можуть загинути люди, сказав мер під час онлайн-брифінгу в медіацентрі Україна.

"Питання евакуації теж непросте. Йдеться поки що не про масову евакуацію. Ми вирішуємо питання про вивезення важкопоранених будь-якими шляхами. На місцевому рівні ми не можемо їх оперувати і гарантувати подальше життя. Це 44 людини: і військові, і цивільні, серед них троє дітей", - зазначив Атрошенко.

За його словами,"місто рознесене повністю; простіше порахувати ті будинки, які ще вціліли; вбито понад 200 мирних людей, зараз в Чернігові залишилося приблизно 120 тисяч городян".

"Ніхто місто здавати наміру не має. Якщо ми вистояли проти фашистів, росіянам теж не здамося. У місті немає постійної електроенергії, воду розвозимо всіма доступними методами. Все, що можна полагодити, ми ремонтуємо. Велику роль відіграють волонтери, які надзвичайними зусиллями забезпечують людей всім необхідним", – наголосив Атрошенко.

 

Теги: #атрошенко #війна #чернігів
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