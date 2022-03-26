Російські окупанти захопили лікарню у Славутичі – голова Київської ОВА

Російські окупанти в суботу ввійшли до м. Славутича (Київська обл.) та захопили місцеву лікарню, повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Російські окупанти вторглися до міста Славутича та захопили міську лікарню", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг із національною символікою. Вони збираються на головній площі та скандують – "Славутич – це Україна", "Слава Україні". Розгорнуто великий державний прапор.

"Росіяни відкрили вогонь у повітря. Кидають світлошумові гранати в натовп. Але жителі не розходяться, навпаки, їх стає більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки", - зазначив Павлюк.

Він додав, що, за останньою інформацією, мера міста Юрія Фомічова викрали загарбники. Міська рада в повному складі продовжує свою роботу.