Події

10:50 26.03.2022

Російські окупанти захопили лікарню у Славутичі – голова Київської ОВА

1 хв читати
Російські окупанти захопили лікарню у Славутичі – голова Київської ОВА

Російські окупанти в суботу ввійшли до м. Славутича (Київська обл.) та захопили місцеву лікарню, повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Російські окупанти вторглися до міста Славутича та захопили міську лікарню", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг із національною символікою. Вони збираються на головній площі та скандують – "Славутич – це Україна", "Слава Україні". Розгорнуто великий державний прапор.

"Росіяни відкрили вогонь у повітря. Кидають світлошумові гранати в натовп. Але жителі не розходяться, навпаки, їх стає більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки", - зазначив Павлюк.

Він додав, що, за останньою інформацією, мера міста Юрія Фомічова викрали загарбники. Міська рада в повному складі продовжує свою роботу.

 

Теги: #славутич #лікарня #окупанти
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 25.03.2022
Через роботу снайперів у Славутичі забороняється пересуватися містом, зокрема їздити автомобілями - міськрада

Через роботу снайперів у Славутичі забороняється пересуватися містом, зокрема їздити автомобілями - міськрада

06:37 25.03.2022
Україна наполягає на негайному звільненні викрадених російськими окупантами 14 громадян - Верещук

Україна наполягає на негайному звільненні викрадених російськими окупантами 14 громадян - Верещук

16:32 24.03.2022
Окупанти примусово вивезли до РФ 402 тис. українців, з яких 84 тис. – діти, наголошує Денісова

Окупанти примусово вивезли до РФ 402 тис. українців, з яких 84 тис. – діти, наголошує Денісова

13:49 24.03.2022
Війська РФ намагаються штурмувати місто-супутник ЧАЕС Славутич - "Енергоатом"

Війська РФ намагаються штурмувати місто-супутник ЧАЕС Славутич - "Енергоатом"

11:52 24.03.2022
Російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії, автобуси для евакуації до Запоріжжя заблоковані

Російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії, автобуси для евакуації до Запоріжжя заблоковані

13:52 23.03.2022
Окупанти перетворили Чернігів на свого заручника, відрізавши сполучення з Києвом – омбудсмен

Окупанти перетворили Чернігів на свого заручника, відрізавши сполучення з Києвом – омбудсмен

22:05 22.03.2022
У Києві затримали двох посібників російських окупантів

У Києві затримали двох посібників російських окупантів

17:52 21.03.2022
Окупанти грабують жителів окупованого Тростянця і використовують їх як живий щит – омбудсмен

Окупанти грабують жителів окупованого Тростянця і використовують їх як живий щит – омбудсмен

17:39 21.03.2022
Окупанти викрали мера Берислава – Херсонська облдержадміністрація

Окупанти викрали мера Берислава – Херсонська облдержадміністрація

14:42 20.03.2022
У Луганській області знищено склад окупантів з пальним - голова обладміністрації

У Луганській області знищено склад окупантів з пальним - голова обладміністрації

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1081 цивільного, ще 1707 поранені – ООН

Відсутність експорту сільгосппродукції з України вдарить по багатьох регіонах світу – Зеленський

Ядерний статус не повинен бути "дозволом на несправедливість" - Зеленський

Унаслідок російського вторгнення в Україні загинули 136 дітей, ще 199 дістали поранень – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1081 цивільного, ще 1707 поранені – ООН

У Святошинському районі Києва відсутнє електропостачання: через обстріли в передмісті відключені дві лінії

Окупанти можуть здійснювати фейкову евакуацію цивільних із Бучі до Білорусі, це може бути небезпечно – секретар міськради

Відсутність експорту сільгосппродукції з України вдарить по багатьох регіонах світу – Зеленський

Ядерний статус не повинен бути "дозволом на несправедливість" - Зеленський

Понад півсотні залізничників загинули від початку війни – голова правління "Укрзалізниці"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів - Чаус

Центри надання адмінпослуг відновлюють роботу в Києві з 28 березня - КМВА

У суботу в Україні працюватимуть чотири гумкоридори

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА