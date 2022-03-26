Події

10:18 26.03.2022

Ядерний статус не повинен бути "дозволом на несправедливість" - Зеленський

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Ядерний статус не повинен бути "дозволом на несправедливість" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ядерний статус держави не повинен бути "дозволом на несправедливість" стосовно інших країн.

Виступаючи в суботу через відеозв'язок на Дельфійському форумі, він заявив, що "несправедливість – це те, що Росія робить проти нас, проти України, користуючись своїми привілеями в міжнародних організаціях, а також страхом застосування ядерної зброї, страхом, який Росія навмисне постійно поширює".

Зеленський зазначив, що "зараз у світі серйозна дискусія на політичному рівні, що робити, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю або іншу зброю масового ураження, зокрема хімічну".

Він нагадав, що у 90-х роках минулого року Україна віддала третій за потужністю ядерний арсенал. "В обмін на це наша країна отримала письмові обіцянки безпеки від найсильніших держав світу, зокрема від Росії", - наголосив президент, додавши, що одна з цих країн і напала на Україну.

У результаті, сказав Зеленський, "інші держави теж зроблять висновок, що їм потрібна ядерна зброя". "Нам потрібна реформа системи безпеки, щоб ядерний статус не був дозволом на будь-яку несправедливість", - заявив він.

Теги: #україна #статус #ядерний #ядерний_статус
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