Сили оборони продовжують вести оборону на різних напрямках

Українські захисники продовжують вести оборонну операцію на Східних напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Минулої доби українські військові відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки та 9 артилерійських систем на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків.

На Волині головні зусилля оборонних сил зосереджуються на прикритті державних кордонів.

На Сіверщині українські військові продовжують вести оборонну операцію. Відомо, що угруповання військ утримує місто Чернігів та зупиняє просування супротивника в напрямку Києва.

Оборона Києва продовжує відбиття наступу ворога.