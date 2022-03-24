Події

11:52 24.03.2022

Російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії, автобуси для евакуації до Запоріжжя заблоковані

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Російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії, автобуси для евакуації до Запоріжжя заблоковані

У Маріупольській міськраді заявляють про примусове вивезення тисяч маріупольців на територію Росії, під незаконну депортацію потрапили майже 15 тисяч місцевих жителів, вже вивезено до РФ понад 6 тисяч людей.

"Прямо зараз російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії! Жителів Лівобережного району починають масово вивозити на територію Росії. Усього під незаконну депортацію потрапили майже 15 тисяч маріупольців. Це десь половина всіх жителів, які досі перебувають на Лівобережжі", - йдеться у повідомленні міськради у телеграм-каналі у четвер.

За інформацією міськради, окупанти в ультимативній формі змушують і без того змучених війною людей сідати до автобусів. Також є відомості, що російські військові відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу.

"Вивезених людей спочатку доправляють до так званих фільтраційних таборів, звідки перерозподіляють у різні віддалені міста Росії. На сьогодні відомо, що орієнтовно 6 тисяч маріупольців уже насильно вивезено на територію окупанта", - наголошується в повідомленні.

У Маріупольській міськраді інформують, що за останні 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей. "Прямо зараз автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, що це робиться тільки для того, щоб не дати людям можливості повернутися на підконтрольну Україні територію. Попри те, що саме цього хочуть жителі українського міста", - йдеться у повідомленні.

Теги: #маріуполь #депортація #окупанти
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