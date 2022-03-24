За добу харківські рятувальники 30 разів виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 45 адрес – ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розчищення завалів зруйнованих будівель.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, рятувальники Харківського гарнізону розчищали завали зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель разом із колегами з Дніпропетровського та Полтавського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також комунальниками.

"Проводилися пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському та Московському районах Харкова", - йдеться в повідомленні.

Крім того, підрозділи ДСНС упродовж дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, що виникають у Київському, Індустріальному та Московському районах Харкова, а також Богодухівському, Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Також протягом доби рятувальники виїжджали на гасіння 8 пожеж, пов'язаних із горінням сухої трави та очерету на відкритих територіях та природних екосистемах.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвалися. Було відпрацьовано 45 адрес у Харкові та Харківському районі, де знаходилися спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.