Події

20:53 16.03.2022

Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak – Воллес

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив наміри Великої Британії поставити Україні партію ПЗРК Starstreak, повідомляє ВВС.

За інформацією видання, на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у середу Воллес заявив, що "ми їх постачаємо. Вони вирушать до театру воєнних дій".

При цьому не уточнюється, скільки саме ПЗРК буде передано в Україну.

Переносні ПЗРК Starstreak можуть збивати повітряні цілі на відстані до 5 км.

Джерело: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60746557

Теги: #допомога #британія #велика
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