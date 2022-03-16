Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak – Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив наміри Великої Британії поставити Україні партію ПЗРК Starstreak, повідомляє ВВС.

За інформацією видання, на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у середу Воллес заявив, що "ми їх постачаємо. Вони вирушать до театру воєнних дій".

При цьому не уточнюється, скільки саме ПЗРК буде передано в Україну.

Переносні ПЗРК Starstreak можуть збивати повітряні цілі на відстані до 5 км.

Джерело: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60746557