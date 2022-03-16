Події

20:28 16.03.2022

Міністр оборони Польщі презентував НАТО проєкт миротворчої місії в Україні

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони країн НАТО презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні, повідомляє пресслужба уряду Польщі.

"Ми обговорили кроки, які необхідно зробити, щоб зупинити російське вторгнення. Зі свого боку я представив проєкт, про який учора говорив віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський під час свого візиту до Києва. Я представив цей проєкт союзникам, щоб вони розглянули питання про те, чи можна і яким чином сформувати миротворчу місію в Україні. Нагадаю, що така місія проводиться в Косово. Звичайно, це непросто, це питання обговорюватиметься, але воно викладено на стіл", - заявив Блащак за підсумками зустрічі в середу.

Він наголосив, що у НАТО є єдність в оцінці російської агресії проти України.

"Ця єдність стосується і оцінки того, що Білорусь бере участь у цій агресії, дозволяючи обстрілювати українські міста зі своєї території. Сьогодні ми могли чути, що НАТО говорить в один голос, коли йдеться про підтримку України", - додав міністр.

Блащак уточнив, що Польща продовжить підтримувати Україну перед російською агресією.

"Наша позиція відома і однозначна. Україну треба підтримувати, оскільки вона наш сусід. За двадцять кілометрів від польського кордону бомби впали на навчальний центр у Яворові. У неділю я говорив про це під час свого виступу, тож у нас війна на кордонах Польщі. Наше завдання – підтримати сусідів, які постраждали від російської агресії. Санкції проти Росії мають бути максимально жорсткими", - сказав він.

Теги: #нато #польща #миротворці
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