Вибухотехніки знешкодили понад 350 нерозірваних боєприпасів, скинутих окупантами – голова Нацполіції

Вибухотехніки знешкодили понад 350 нерозірваних боєприпасів, скинутих російськими окупантами на українську землю, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Національна поліція України постійно отримує повідомлення про виявлені вибухонебезпечні предмети як на гарячі лінії, так і через чатбот кіберполіції у телеграмі @ukraine_avanger_bot. Крім того, вибухотехнічна служба Нацполіції надає допомогу підрозділам ДСНС під час відпрацювання уражених об’єктів", - ідеться у повідомленні Нацполіції у телеграм-каналі.

У повідомленні з посиланням на слова Клименка зазначається: "Загалом вибухотехніки поліції знешкодили більше ніж 350 нерозірваних боєприпасів, які скинули російські окупанти на мирну українську землю. Вибухотехніки поліції провели контрольований вибух крилатої ракети".

У повідомленні наголошується, що залишки боєприпасів вилучають як докази військових злочинів Росії проти України.