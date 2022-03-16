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00:21 16.03.2022

ЄС занепокоєний зростанням загрози ядерної безпеки в Україні – зустріч із МАГАТЕ

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Євросоюз серйозно занепокоєний тим, що ядерні об'єкти в Україні зазнають військових атак з боку Російської Федерації, і підтримує позицію МАГАТЕ про необхідність гарантування їхньої безпеки, заявила спеціальний посланець ЄС з питань роззброєння Марджолійн ван Ділен (Marjolijn van Deelen) під час восьмої зустрічі найвищих посадових осіб ЄС-МАГАТЕ у Відні у вівторок.

"ЄС висловлює серйозне занепокоєння щодо зростання ризиків ядерної безпеки та безпеки в Україні внаслідок військової агресії Росії та невибіркових атак на кілька ядерних об'єктів", - сказала Марджолійн ван Ділен, слова якої наводяться в релізі МАГАТЕ на його сайті.

Згідно з повідомленням, ЄС надає підтримку ініціативам генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі щодо безпеки всіх ядерних об'єктів в Україні.

"ЄС залишається категорично прихильним захисту багатосторонності, особливо в цей час, коли його основи піддаються сумніву. Підтримка ЄС реалізації мандата МАГАТЕ залишається сильною", – зазначила вона.

У повідомленні наголошується, що ядерна безпека в Україні була пріоритетним питанням зустрічі ЄС-МАГАТЕ.

МАГАТЕ в іншому повідомленні на своєму сайті з посиланням на українського ядерного регулятора ДІЯРУ зазначило, що Чорнобильська атомна електростанція після ремонту лінії електропередач українськими енергетиками ввечері 14 березня "була знову підключена до національної електричної мережі та більше не покладається на аварійні дизельні генератори". За його даними, також постачається електроенергія в сусіднє місто Славутич.

Утім, МАГАТЕ зазначило, що для ДІЯРУ залишається незрозумілим, чи вдасться відремонтувати другу високовольтну лінію електропередачі, що живить майданчик ЧАЕС, а також чи можлива зміна персоналу ЧАЕС, який залишається на станції вже двадцять днів від дня її захоплення військами РФ.

Як повідомлялося, гендиректор МАГАТЕ Гроссі після нещодавніх зустрічей в Анталії (Туреччина) з міністрами закордонних справ України та Росії Дмитром Кулебою і Сергієм Лавровим заявив, що агентство готує докладні технічні пропозиції про те, як МАГАТЕ може допомогти у підвищенні безпеки ЗАЕС та ЧАЕС, тісно координуючи свої дії з усіма відповідними сторонами.

Російські окупанти захопили ЧАЕС з 24 лютого, ЗАЕС – з 4 березня. Україна неодноразово наголошувала на загрозі ядерній безпеці Європі та миру, яку створюють своїми діями російські військові на її ядерних об'єктах, закликаючи міжнародну спільноту вжити дієвих заходів, аж до закриття неба над Україною.

Теги: #атом #енергетика #електроенергія
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