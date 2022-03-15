Події

20:18 15.03.2022

Україна може розраховувати на допомогу друзів – прем'єр Польщі

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він, прем'єр-міністри Чехії, та Словенії – Петр Фіала та Янез Янша, а також віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський під час візиту до Києва передали меседж, що Україна може розраховувати на допомогу своїх друзів.

"Саме тут, у охопленому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє всіх нас висить на волосині. ЄС підтримує Україну, яка може розраховувати на допомогу своїх друзів – цей меседж ми привезли сьогодні до Києва", - написав Моравецький у твіттері у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/MorawieckiM/status/1503782996444340224?s=20&t=d8rEC7ufp8zdWcIWVq2Ihw

Теги: #польща #підтримка #чехія #словенія
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