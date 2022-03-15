Кабмін оприлюднив розпорядження про ліквідацію двох виснажених шахт

Кабінет міністрів України схвалив пропозицію Міністерства енергетики щодо ліквідації двох виснажених шахт "Золоте" (ДП "Первомайськвугілля") та "Великомостівська" (ДП "Львіввугілля").

Відповідне рішення закріплено довоєнним розпорядженням уряду №220-р від 23 лютого 2022 року, текст якого оприлюднено на порталі Кабміну у вівторок.

За даними Міненерго, видобуток шахти "Золоте" у січні 2022 року склав 20 тонн при видобутку "Первомайськвугілля" 13,66 тис. тонн, "Великомостівська" - 9,8 тис. тонн при видобуванні "Львіввугілля" 67,078 тис. тонн.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році збільшила видобуток рядового вугілля на 2% (на 569,5 тис. тонн) порівняно з 2020 роком – до 29 млн 387,6 тис. тонн, у т.ч. видобуток енергетичного вугілля склав 22 млн 153,4 тис. тонн, коксівного – 7 млн 234,2 тис. тонн.

Україна у січні 2022 року скоротила видобуток рядового вугілля на 1,8% (на 46,8 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2 млн 533,6 тис. тонн.