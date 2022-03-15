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19:49 15.03.2022

Кабмін оприлюднив розпорядження про ліквідацію двох виснажених шахт

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Кабінет міністрів України схвалив пропозицію Міністерства енергетики щодо ліквідації двох виснажених шахт "Золоте" (ДП "Первомайськвугілля") та "Великомостівська" (ДП "Львіввугілля").

Відповідне рішення закріплено довоєнним розпорядженням уряду №220-р від 23 лютого 2022 року, текст якого оприлюднено на порталі Кабміну у вівторок.

За даними Міненерго, видобуток шахти "Золоте" у січні 2022 року склав 20 тонн при видобутку "Первомайськвугілля" 13,66 тис. тонн, "Великомостівська" - 9,8 тис. тонн при видобуванні "Львіввугілля" 67,078 тис. тонн.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році збільшила видобуток рядового вугілля на 2% (на 569,5 тис. тонн) порівняно з 2020 роком – до 29 млн 387,6 тис. тонн, у т.ч. видобуток енергетичного вугілля склав 22 млн 153,4 тис. тонн, коксівного – 7 млн 234,2 тис. тонн.

Україна у січні 2022 року скоротила видобуток рядового вугілля на 1,8% (на 46,8 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2 млн 533,6 тис. тонн.

Теги: #шахти #ліквідація #розпорядження
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