Події

15:09 15.03.2022

До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медведєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

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До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медведєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

До оновленого британського санкційного списку потрапили близько 350 російських фізичних і юридичних осіб, зокрема прем'єр РФ Михайло Мішустін і мер Москви Сергій Собянін.

Також у вівторок до санкційного списку Великої Британії були внесені прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, глава МВС Володимир Колокольцев. Також у списку значиться підприємець Роман Ротенберг та син бізнесмена Аркадія Ротенберга - Павло. У списку є бізнесмен Дмитро Мазепін, а також представник МЗС РФ Марія Захарова, журналіст Володимир Соловйов, гендиректор "Первого канала" Костянтин Ернст.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на відвідування Великої Британії.

Теги: #росія #британія #санкції #велика
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