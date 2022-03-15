Події

14:55 15.03.2022

Глава МЗС Ірану передав Лаврову послання від Кулеби про необхідність концентрації на політичному врегулюванні

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Глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян повідомив, що напередодні провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передав російському колезі Сергію Лаврову його послання щодо необхідності вирішення ситуації шляхом політичного врегулювання.

"Вчора ввечері я провів дуже тривалу розмову з міністром закордонних справ України, і міністр закордонних справ України попросив мене передати Лаврову послання про те, що Україна виступає за припинення війни та концентрації на політичному врегулюванні", - сказав Абдоллахіян на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Він наголосив, що Іран виступає проти війни, а також проти запровадження односторонніх санкцій.

Аболлахіян додав, що Кулеба попросив передати Лаврову послання про "готовність української сторони до того, щоби продовжити переговори для політичного врегулювання, і те, що Україна виступає за припинення війни".

У свою чергу Лавров повідомив, що глава МЗС Ірану під час переговорів повідомив про телефонну розмову з міністром закордонних справ України і "передав побажання Кулеби про те, що треба швидше зупинити війну".

Теги: #мзс #росія #іран
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