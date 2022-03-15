Події

07:32 15.03.2022

МАГАТЕ повідомило про відновлення електропостачання ЧАЕС

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Київ. 15 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Енергопостачання майданчика Чорнобильської АЕС відновлено після повторного пошкодження у результаті військових дій, повідомило Міжнародне агентство з ядерної енергетики.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні (14 березня – ЕР) знову було відновлено зовнішнє електропостачання на ЧАЕС після того, як лінію електропостачання ще раз було пошкоджено окупаційними військами", – йдеться у повідомленні МАГАТЕ у твіттері вночі з понеділка на вівторок.

Інших подробиць не повідомляється.

На сайті МАГАТЕ наголошується, що про відновлення енергопостачання ЧАЕС вдень 14 березня агентство повідомив "орган з регулювання".

"Орган з регулювання повідомив МАГАТЕ, що о 13:10 за центральноєвропейським часом зовнішнє електропостачання знову відновлено, а персонал ЧАЕС відновив роботу над відновленням підключення АЕС до мережі", - зазначило агентство.

Міськрада Славутича – міста-супутника ЧАЕС у своєму Facebook пізно ввечері понеділка повідомила, що енергопостачання міста відновилося і підключення житлових будинків здійснюватиметься поступово.

Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", 14 березня російські окупанти знову пошкодили високовольтну лінію, яка живить Чорнобильську АЕС та Славутич, після того, як НЕК відремонтувала її.

Майданчик ЧАЕС та Славутич були знеструмлені 9 березня в результаті обстрілу енергоінфраструктури військами РФ.

Теги: #атом #енергетика #електроенергія
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