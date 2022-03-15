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07:18 15.03.2022

Гурт Kalush Orchestra запише відео свого виступу, який буде надіслано організаторам "Євробачення-2022"

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Київ. 15 березня. Інтерфакс-Україна – Група Kalush Orchestra запише свій виступ на відео, яке буде надіслано організаторам "Євробачення-2022", повідомляє пресслужба "Євробачення-Україна".

"Незважаючи на бойові дії, гурт Kalush Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, яке буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, наша делегація відправиться до Італії та заспіває наживо на всю Європу!", - йдеться в повідомленні, опублікованому на Facebook-сторінці конкурсу в ніч на вівторок.

Як повідомлялося, 22-го лютого було вирішено, що гурт Kalush Orchestra представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Джерело: https://www.facebook.com/eurovision.ukraina/posts/2760582674235992

Теги: #євробачення #kalush
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