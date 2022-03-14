США обговорюють можливість повного ембарго на торгівлю із РФ

США в рамках нових санкцій проти РФ через розв'язану Росією війну проти України та продовження нарощування військових дій не виключають можливість повного ембарго на торгівлю з РФ, передає телеканал CNBC з посиланням на заступника міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Так, Адеємо заявив в інтерв'ю телеканалу, що США "все ще розглядають повне торговельне ембарго та блокування доступу РФ до міжнародних водних шляхів".

Заступник міністра фінансів зазначив, що США, зокрема, обговорюють заборону на імпорт із Росії нікелю, урану та титану, а також заборону на "криптоактиви російських структур".

Раніше повідомлялося, що ЄС у рамках нового пакету санкцій щодо Росії розглядає відміну статусу країни найбільшого сприяння для Росії, заходи проти російської еліти, обмеження доступу до криптоактивів, а також інші обмеження.

Тим часом видання Financial Times зазначало, що розглядаються і санкції проти державних підприємств РФ, які ще не потрапили до "чорних списків" - наприклад, у сфері авіації та кораблебудування. За словами двох дипломатичних джерел газети, вивчаються варіанти заборони на імпорт із Росії продуктів із заліза та сталі, заборона на нові інвестиції в енергетичний сектор Росії та на експорт до РФ предметів розкоші.