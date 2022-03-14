Кулеба поспілкувався з головою МЗС Ірану напередодні його поїздки до Москви

Київ. 14 березня. Інтерфакс-Україна - Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амірабдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви.

"Розмовляв з іранським міністром Хосейном Амірабдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви. Іран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення. Я попросив передати своє повідомлення в Москві: Росія повинна припинити бомбардування мирних жителів, дотримуватися режиму припинення вогню і вийти з України", написав Кулеба у твіттері у понеділок.

Джерело: https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1503408003143409664