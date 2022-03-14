Фонди культури Європи засуджують збройну агресію Росії проти України - Ткаченко

Фонди культури Європи засуджують збройну агресію Російської Федерації проти України, повідомляє міністр культури та інформаційної політики.

"Фонди культури Європи засуджують збройну агресію Російської Федерації проти України. Серед них вже Європейський культурний фонд, Данський фонд мистецтв, Румунський культурний фонд, Національний культурний фонд Болгарії", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

Крім того, Європейський культурний фонд у рамках програми "Культурна солідарність" для України запустив підтримку ініціатив у сферах: протидії дезінформації та боротьби з фейками; допомоги митцям, працівникам культури, громадським активістам, які вимушені покинути Україну; розробки мистецьких творів та проєктів, що протидіють жорстоким реаліям війни та підтримують мирне життя в Україні та Європі.

Джерело: https://t.me/otkachenkokyiv/1338