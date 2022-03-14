"Рускій мір" несе руйнування не лише міст, а й демократії – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія та "рускій мір" несуть із собою смерть і руйнування не лише міст, а й демократії, прав та свобод людини.

"Київ. Одне з найкрасивіших міст Європи сьогодні виглядає як кадр із фільму про апокаліпсис. Суми, Харків, Маріуполь - це жахливо. Ось що несе з собою "рускій мір": смерть людей, руйнування не тільки міст, а й демократії, прав, свобод. Вони не слов'яни. Вони орки. Але ми переможемо", - написав Резніков у твіттері у понеділок.