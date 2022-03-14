Події

15:37 14.03.2022

"Укренерго" вистачає мотивованих спеціалістів для оперативного відновлення його енергетичної інфраструктури - голова компанії

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Київ. 14 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" має достатньо ремонтних бригад, сформованих із мотивованих та відповідальних фахівців, щоб оперативно усувати пошкоджену російськими загарбниками енергетичну інфраструктуру, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"У нас вистачає ремонтних бригад, ми тримаємо свій енергетичний фронт. Ми усвідомлюємо, що у нас є своя важлива робота, щоб енергосистема працювала і наші збройні сили були заживлені. Люди мотивовані, всі працюють, ніхто не тікає від роботи. Ми в повному озброєнні, щоб там, де припиняються обстріли, одразу ж лагодити магістральні лінії та підстанції", - сказав Кудрицький в ефірі загальнонаціонального морафону "UAразом" у понеділок.

Він також наголосив, що ремонтні бригади "Укренерго", щойно це буде можливо, спробують у найкоротші терміни провести новий ремонт лінії електропередач у зоні Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) та Славутичі (Київська обл.), що знову пошкоджена окупантами.

За його словами, ЧАЕС забезпечується електроенергією від дизель-генераторів, але Славутич залишається знеструмленим.

Як повідомлялося, російські окупанти 14 березня знову пошкодили високовольтну лінію, яка живить Чорнобильську АЕС і Славутич, після того, як ремонтна бригада "Укренерго" відремонтувала її.

В "Укренерго" пояснили, що 13 березня о 19:07 після проведених ремонтною бригадою компанії робіт лінію поставили під напругу та розпочали відновлення енергопостачання інфраструктури ЧАЕС та Славутича, відрізаних від енергопостачання з 9 березня.

"Однак завершити ці роботи не вдалося, бо окупанти незабаром знову пошкодили лінію. Ремонтна бригада "Укренерго" змушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідовувати нове ушкодження", - зазначили у НЕК.

Теги: #енергетика #електроенергія
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