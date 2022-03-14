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15:25 14.03.2022

Росія випередила Іран та Північну Корею за кількістю впроваджених проти неї санкцій - Кулеба

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Росія випередила Іран та Північну Корею за кількістю впроваджених проти неї санкцій - Кулеба

Росія випередила Іран та Північну Корею за кількістю впроваджених проти неї санкцій, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Загалом проти Росії у покарання за брутальне порушення міжнародного права та російську агресію проти України за 18 днів із моменту вторгнення світова спільнота впровадила вже 3 612 обмежувальних заходів. Разом із обмеженнями, які впроваджувалися з 2014 року, загальна кількість санкцій, впроваджених проти Росії, становить 6 366. На сьогодні Росія випередила Іран та Північну Корею і перетворилася на підсанкційного лідера світу, лідера за кількістю впроваджених проти нього санкцій", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

Глава МЗС України наголосив, що доки що під російськими авіабомбами гинуть українські діти, нові санкції мають продовжувати застосовуватися.

"Є у нас чіткий список тих санкцій, які ми ще хочемо, щоби були застосовані, і ми за цим списком дуже чітко йдемо", - розповів Кулеба.

Міністр закликав компанії та уряди припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу.

"Ми також наполягаємо на закритті світових портів для російських суден, відмові від обробки вантажів, що направляються у портах до РФ, відключенні нових банків Росії від системи SWIFT, насамперед, "Сбербанку Росії", - зазначив він.

Теги: #рф #війна #санкції
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