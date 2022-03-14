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14:03 14.03.2022

Прем'єри країн "Люблінського трикутника" закликають російський і білоруський народи вимагати від їхніх урядів припинити війну проти України

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Прем'єри країн "Люблінського трикутника" закликають російський і білоруський народи вимагати від їхніх урядів припинити війну проти України

Прем'єр-міністри країн "Люблінського трикутника" (Україна, Польща, Литва) закликають російський і білоруський народи рішуче висловитися та вимагати від їхніх урядів припинити військову агресію проти України.

"Рішуче засуджуємо безпрецедентне, жорстоке, неспровоковане військове вторгнення Росії в Україну. Ми розглядаємо цю навмисну атаку на суверенну, мирну та демократичну державу як грубе порушення основоположних принципів міжнародного права", - йдеться у спільній декларації прем'єрів.

Відповідно до заяви, посилаючись на Резолюцію Генеральної асамблеї ООН, сторони вимагають від Росії негайно припинити всі свої воєнні дії та беззастережно вивести всі свої сили та військову техніку з усієї території України та негайно і беззастережно скасувати рішення про статус окремих районів Донецької та Луганської областей України; засуджують невибіркове використання російської військової сили проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, зокрема шкіл, лікарень і житлових будинків, які охороняються міжнародним гуманітарним правом.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту й надалі нарощувати тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом подальшого посилення жорсткої, послідовної та довготривалої санкційної політики, а також шляхом всебічної практичної підтримки України, яка чинить самооборону", - йдеться у декларації.

Сторони також засуджують безрозсудні та надзвичайно небезпечні атаки російських військ на атомні електростанції та атомні об'єкти в Україні й закликають міжнародні організації, зокрема МАГАТЕ та ООН, відповісти на вимоги України та гарантувати безпеку ядерних об'єктів в Україні, а також забезпечити захист гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення

"Засуджуємо залучення Білорусі до цієї агресії проти України та закликаємо Мінськ дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань. Водночас ми вважаємо, що майбутня демократична Білорусь має своє місце серед дружніх європейських народів і що "Люблінський трикутник" залишається відкритим для її представників. Закликаємо російський та білоруський народи рішуче висловитися та вимагати від їхніх урядів припинити цю грубу військову агресію проти сусідньої України", - йдеться у документі.

Також прем'єри наголосили, що Україні слід запропонувати статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

"Польща та Литва визнають європейський вибір України та бачать її як державу-члена ЄС у найближчому майбутньому. Варшава та Вільнюс зазначають, що Україна має негайно отримати статус країни-кандидата в ЄС і стати членом ЄС за прискореною процедурою", - йдеться у декларації.

Крім того, Україна, Польща та Литва закликають своїх партнерів вжити надзвичайних заходів для координації реагування на гуманітарну кризу на європейському рівні.

Теги: #литва #польща #заклик
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