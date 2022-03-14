Події

10:54 14.03.2022

21 українська дитина прибула до Англії для лікування раку

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21 українська дитина прибула до Англії для лікування раку, повідомив уряд Великої Британії.

"Страждання ні в чому не винних мирних жителів України справді жахливі. Ця життєво важлива медична допомога - ще один важливий крок у нашій підтримці народу України та його спротиву незаконному вторгненню Путіна", - сказав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Зазначається, що діти та члени їхніх сімей прибули до Англії в неділю ввечері з Польщі. Їх перевірять лікарі Національної служби охорони здоров'я, щоб зрозуміти їхні медичні потреби, після чого їх направлять до лікарень Національної служби охорони здоров'я в Англії для продовження лікування. Життєво важливе лікування раку, що в багатьох випадках рятує життя, надаватимуть безкоштовно служби охорони здоров'я в лікарнях Англії.

Як зазначається у повідомленні, лікарні Польщі прийняли багато дітей з України, які потребують медичної допомоги. Оскільки кордон перетинають дедалі більше дітей, котрим потрібне негайне лікування, Велика Британія відгукнулася на заклик Польщі щодо підтримки з боку міжнародних партнерів для забезпечення додаткової допомоги.

Теги: #діти #британія #лікування #велика
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