Події

07:26 14.03.2022

Артилерійський снаряд влучив у багатоповерхівку в Оболонському районі Києва, сталася часткова руйнація будівлі – А.Геращенко

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Артилерійський снаряд влучив у багатоповерхівку в Оболонському районі Києва, сталася часткова руйнація будівлі – А.Геращенко

У результаті влучення артилерійського снаряду до багатоповерхового будинку в Оболонському районі Києва у понеділок вранці сталася часткова руйнація будівлі, попередньо ніхто не постраждав, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"14 березня о 05:09 в Оболонському районі на вул. Богатирська, 20 в результаті влучення артилерійського снаряду до дев'ятиповерхового житлового будинку, сталася часткова руйнація з 1 до 3 поверху та загоряння квартир на 3 і 4 поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні в Telegram Геращенка в понеділок.

Від ДСНС залучено 33 особи та 8 од. техніки.

Джерело: @Pravda_Gerashchenko

Теги: #оболонь #київ #обстріл
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