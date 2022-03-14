Артилерійський снаряд влучив у багатоповерхівку в Оболонському районі Києва, сталася часткова руйнація будівлі – А.Геращенко

У результаті влучення артилерійського снаряду до багатоповерхового будинку в Оболонському районі Києва у понеділок вранці сталася часткова руйнація будівлі, попередньо ніхто не постраждав, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"14 березня о 05:09 в Оболонському районі на вул. Богатирська, 20 в результаті влучення артилерійського снаряду до дев'ятиповерхового житлового будинку, сталася часткова руйнація з 1 до 3 поверху та загоряння квартир на 3 і 4 поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні в Telegram Геращенка в понеділок.

Від ДСНС залучено 33 особи та 8 од. техніки.

Джерело: @Pravda_Gerashchenko