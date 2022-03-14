Українські військові минулої доби знищили чотири літаки, три вертольоти і безпілотник російських окупантів - Командування Повітряних Сил ЗСУ

Українські військові протягом минулої доби, 13 березня, знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат російських окупантів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"На одному зі стратегічних напрямків у Київській області група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалася завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння з переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети з ворожих повітряних цілей", – зазначається у повідомленні.

Попередньо, зафіксовано три влучення в літаки противника. Зенітні ракетні війська також інформують про ураження трьох вертольотів рашистів та одного БПЛА.

"Є хороша новина і від оперативного командування "Північ", чиє ППО сьогодні вранці уразило ще один літак окупантів", – додали у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu/posts/333092812192007