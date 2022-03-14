Події

06:37 14.03.2022

Українські військові минулої доби знищили чотири літаки, три вертольоти і безпілотник російських окупантів - Командування Повітряних Сил ЗСУ

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Українські військові протягом минулої доби, 13 березня, знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат російських окупантів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"На одному зі стратегічних напрямків у Київській області група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалася завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння з переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети з ворожих повітряних цілей", – зазначається у повідомленні.

Попередньо, зафіксовано три влучення в літаки противника. Зенітні ракетні війська також інформують про ураження трьох вертольотів рашистів та одного БПЛА.

"Є хороша новина і від оперативного командування "Північ", чиє ППО сьогодні вранці уразило ще один літак окупантів", – додали у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu/posts/333092812192007

Теги: #ситуація #авіація
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