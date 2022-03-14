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00:25 14.03.2022

Російські військові масово відмовляються від "відряджень в Україну" для участі у війні – Генштаб на 24:00

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Російські військовослужбовці масово відмовляються від "відряджень в Україну" для участі у бойових діях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 24:00.

"Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу", – зазначається у повідомленні.

Водночас у Генштабі повідомляють, що для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах противник здійснює формування та переміщення стратегічних резервів до українських кордонів.

"Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, російські окупанти продовжують знищення стаціонарних об’єктів військової та цивільної інфраструктури на території України. Так, 13 березня було завдано ракетних ударів по об’єктах в населених пунктах Умань, Івано-Франківськ, Старичі із застосуванням літаків стратегічної авіації. Крім того, продовжуються пуски ОТКР "Іскандер" з території Білорусі", – наголошують у Генштабі.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/232

Теги: #війна #росія #ситуація
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