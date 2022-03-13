Події

23:28 13.03.2022

На Запоріжжі знищено всю техніку росіян, яку вони накопичували біля Мелітополя, а також штаб – А.Геращенко

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У Запорізькій області біля Василівки знищено всю техніку росіян, яку вони накопичували біля Мелітополя, а також штаб, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"Є хороша новина для гарного сну: 2,5 години тому біля Василівки (Запорізька область) всю техніку росіян, яку вони накопичували біля Мелітополя (майже 200 машин) було повністю розбито нашою артилерією! І штаб із начальством орків біля Мелітополя, над яким мучилися два дні, теж рознесли", - написав він у Telegram-каналі у неділю.

Джерело: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/4316

Теги: #запоріжжя #війна #ситуація
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