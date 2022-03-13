ЄС у рамках санкцій проти РФ обговорює заходи проти Абрамовича та ще 14 осіб - ЗМІ

ЄС у рамках підготовки нових санкцій проти РФ веде переговори про впровадження обмежень проти 15 осіб, включаючи підприємця Романа Абрамовича, повідомило видання Financial Times із посиланням на чорнові матеріали обговорень, що опинилися в його розпорядженні.

Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) зібрався у Брюсселі в неділю для вивчення списку осіб, проти кого передбачається впровадити санкції. Узгодження списку у рамках четвертого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії очікується у понеділок.

Згідно з матеріалами, Абрамовича хочуть внести до списків санкцій ЄС за "довгі та близькі зв'язки" з російським керівництвом.

Financial Times нагадує, що в четвер Велика Британія вже впровадила санкції проти Абрамовича, які включають заморозку всіх його активів і заборону на в'їзд до країни.

За даними видання, крім Абрамовича, до списку осіб, щодо яких планується впровадити санкції, увійшли троє підприємців, семеро бізнесменів "зі зв'язками з Кремлем" та четверо осіб, "пов'язаних із російською кампанією з дезінформації".

Газета пише, що у постпредів у неділю список із 15 імен заперечень не викликав, і він має бути ухвалений у понеділок.

Раніше у неділю французьке головування у Раді ЄС повідомило, що у понеділок COREPER може погодити четвертий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Повідомлялося, що нові санкції ЄС включатимуть скасування статусу країни найбільшого сприяння для Росії, заходи проти російської еліти, закриття доступу до криптоактивів, а також інші обмеження.

Тим часом Financial Times зазначає, що розглядаються санкції проти державних підприємств РФ, які ще не потрапили до "чорних списків", наприклад, у сфері авіації та кораблебудування. За словами двох джерел газети з числа дипломатів, вивчаються варіанти заборони на імпорт із Росії продуктів із заліза та сталі, заборона на нові інвестиції в енергетичний сектор Росії та на експорт до РФ предметів розкоші.